СМИ: истребитель НАТО совершил вынужденную посадку на острове Закинф и загорелся

По предварительной информации, пилот не пострадал и находится в добром здравии после аварийной посадки. Власти Греции сейчас оценивают ущерб, нанесенный самолету.
По данным греческого портала Ekathimerini, в четверг у самолета возникли проблемы с шасси. Истребитель принадлежит 116-му авиакрылу ВВС Греции. Он вылетел с авиабазы Араксос на северо-западе Пелопоннеса.
По сведениям британской газеты The Mirror, истребитель НАТО совершал тренировочный полет над районом Ионического моря, в ходе которого сработало автоматическое предупреждение о возгорании. После этого пилот принял решение садиться в аэропорту Занте.
Некоторые рейсы в аэропорту были отменены, другие — перенаправлены в Афины. Взлетно-посадочная полоса закрыта, пока аварийные службы устраняют последствия инцидента.
Mirror уточняет, что 116-е авиакрыло тактических ВВС Греции было оснащено истребителями F-16 в 2007 году. В общей сложности на вооружении греческих ВВС находится около 150 истребителей F-16 Fighting Falcon. Парк состоит из различных моделей, приобретенных за несколько десятилетий.
Аэропорт Закинфа ежегодно принимает более 2 млн пассажиров, многие из которых — британцы, направляющиеся на курорт для вечеринок. British Airways, Ryanair, Jet2 и EasyJet входят в число авиакомпаний, выполняющих рейсы в этот аэропорт.