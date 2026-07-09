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СМИ: истребитель НАТО совершил вынужденную посадку на острове Закинф и загорелся

Истребитель F-16 ВВС Греции загорелся при аварийной посадке в аэропорту Занте, на острове Закинф в западной части страны.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По предварительной информации, пилот не пострадал и находится в добром здравии после аварийной посадки. Власти Греции сейчас оценивают ущерб, нанесенный самолету.

По данным греческого портала Ekathimerini, в четверг у самолета возникли проблемы с шасси. Истребитель принадлежит 116-му авиакрылу ВВС Греции. Он вылетел с авиабазы Араксос на северо-западе Пелопоннеса.

По сведениям британской газеты The Mirror, истребитель НАТО совершал тренировочный полет над районом Ионического моря, в ходе которого сработало автоматическое предупреждение о возгорании. После этого пилот принял решение садиться в аэропорту Занте.

Некоторые рейсы в аэропорту были отменены, другие — перенаправлены в Афины. Взлетно-посадочная полоса закрыта, пока аварийные службы устраняют последствия инцидента.

Mirror уточняет, что 116авиакрыло тактических ВВС Греции было оснащено истребителями F-16 в 2007 году. В общей сложности на вооружении греческих ВВС находится около 150 истребителей F-16 Fighting Falcon. Парк состоит из различных моделей, приобретенных за несколько десятилетий.

Аэропорт Закинфа ежегодно принимает более 2 млн пассажиров, многие из которых — британцы, направляющиеся на курорт для вечеринок. British Airways, Ryanair, Jet2 и EasyJet входят в число авиакомпаний, выполняющих рейсы в этот аэропорт.

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