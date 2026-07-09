Уголовное дело возбудили после гибели двух девушек в парке Уссурийска

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух молодых девушек в водоеме городского парка Уссурийска (Приморский край). Об этом сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».
По версии следствия, трагедия произошла в парке отдыха и спорта «Радужный». Три девушки находились на берегу местного водоема, в какой-то момент они оступились и оказались в воде. Одну из пострадавших удалось спасти очевидцам, однако двоих спасти не удалось.
«Погибшим было 17 и 20 лет», — отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.
В настоящее время тела погибших обнаружены, на месте работают следователи. Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели произошедшего. Точные причины инцидента будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.