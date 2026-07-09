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Уголовное дело возбудили после гибели двух девушек в парке Уссурийска

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух девушек в водоеме городского парка «Радужный». По версии следствия, трагедия произошла, когда три девушки находились на берегу и оступились. Одну из пострадавших удалось спасти очевидцам, тела погибших обнаружены.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух молодых девушек в водоеме городского парка Уссурийска (Приморский край). Об этом сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, трагедия произошла в парке отдыха и спорта «Радужный». Три девушки находились на берегу местного водоема, в какой-то момент они оступились и оказались в воде. Одну из пострадавших удалось спасти очевидцам, однако двоих спасти не удалось.

«Погибшим было 17 и 20 лет», — отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.

В настоящее время тела погибших обнаружены, на месте работают следователи. Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели произошедшего. Точные причины инцидента будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.