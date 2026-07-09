Уголовное дело возбудили после гибели двух девушек в парке Уссурийска

По версии следствия, трагедия произошла в парке отдыха и спорта «Радужный». Три девушки находились на берегу местного водоема, в какой-то момент они оступились и оказались в воде. Одну из пострадавших удалось спасти очевидцам, однако двоих спасти не удалось.