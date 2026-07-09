В Челябинской области двое нетрезвых молодых людей угнали «КамАЗ», чтобы повеселиться

В Пласте Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам нашли и вернули владельцу угнанный «КамАЗ». Оказалось, что двое местных жителей воспользовались тем, что грузовик оказался незапертым, и решили покататься. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.