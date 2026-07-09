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В Челябинской области двое нетрезвых молодых людей угнали «КамАЗ», чтобы повеселиться

В Пласте Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам нашли и вернули владельцу угнанный «КамАЗ». Оказалось, что двое местных жителей воспользовались тем, что грузовик оказался незапертым, и решили покататься. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

В полицию Пласта обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что ночью со двора его дома пропал принадлежащий ему грузовой автомобиль «КамАЗ».

После получения сообщения сотрудники полиции и экипажи Госавтоинспекции начали поиски автомобиля. В ходе патрулирования грузовик удалось быстро обнаружить и остановить. В салоне находились пьяные парни 17 и 22 лет. По предварительным данным, молодые люди заметили во дворе незапертый грузовик, проникли в кабину, завели двигатель и решили прокатиться ради развлечения.

В отношении 17-летнего водителя сотрудники ДПС составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения без права управления транспортными средствами.

В тот же день «КамАЗ» вернули законному владельцу.

Следователь ОМВД России «Пластовский» возбудил уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, совершённом группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В полиции также напомнили водителям, что даже ненадолго оставленный незапертым автомобиль может стать лёгкой добычей злоумышленников. Владельцам рекомендуют всегда закрывать машину, не оставлять ключи в замке зажигания и пользоваться охранными системами.