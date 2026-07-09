Волгоградцу грозит два года колонии за три выловленных стерлядки

Волгоградца задержали сотрудники Волгоградского ЛУ МВД на транспорте ночью 29 мая. Он вышел в акваторию реки Волги в районе воложки Денежная на надувной лодке с 76-метровой сетью. Разрешения на вылов редкой породы рыбы на миграционных путях к местам нереста у него не было.