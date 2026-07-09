Волгоградцу грозит два года колонии за три выловленных стерлядки

Краснооктябрьский райсуд Волгограда вынесет приговор 57-летнему местному жителю за незаконный вылов рыбы. Мужчина поймал три стерлядки. Ущерб оценивается правоохранителями в 27 тысяч рублей.
Волгоградца задержали сотрудники Волгоградского ЛУ МВД на транспорте ночью 29 мая. Он вышел в акваторию реки Волги в районе воложки Денежная на надувной лодке с 76-метровой сетью. Разрешения на вылов редкой породы рыбы на миграционных путях к местам нереста у него не было.
«Уголовное дело полицейские возбудили по пунктам “б” и “в” части 1 статьи 256 УК РФ. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы», — сообщает представитель правоохранительного ведомства Надежда Литвинова.
Ранее у двух жителей Алексеевского района конфисковали в пользу государства лодку с двумя деревянными сиденьями, насос и два весла — они выловили на Хопре 20 рыбин.