Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хакасии сгорел дом с двумя жильцами

В поселке Шира проводят проверку по факту гибели пары при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии устанавливаются обстоятельства пожара, который унес жизни двух человек. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Трагедия произошла ночью 9 июля в поселке Шира в частном доме по улице Калинина. Во время тушения огня на пепелище обнаружили тела 47-летнего мужчины и 45-летней женщины.

Установлено, что супруги проживали одни. Дом вспыхнул в ночь на 9 июля, пока пара спала. Предварительной причиной пожара является аварийная работа электросети. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.