В Хакасии сгорел дом с двумя жильцами

В Хакасии устанавливаются обстоятельства пожара, который унес жизни двух человек. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Трагедия произошла ночью 9 июля в поселке Шира в частном доме по улице Калинина. Во время тушения огня на пепелище обнаружили тела 47-летнего мужчины и 45-летней женщины.