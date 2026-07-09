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В Беларуси милиция задержала 16-летнего учащегося, которому грозит до 20 лет тюрьмы

Милиция задержала 16-летнего белоруса, которому грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала 16-летнего белоруса, которому грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности приводит Министерство внутренних дел.

Сотрудники наркоконтроля Витебской области установили 16-летнего жителя Орши. Как удалось выяснить, учащийся колледжа работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Несовершеннолетний был задержан с поличным в Могилевской области в момент выполнения очередного задания.

В МВД уточнили, что при фигуранте, а также в тайниках на территории Оршанского и Бобруйского районов было найдено и изъято более 200 граммов опасного психотропа. Фигурант работал на интернет-магазин менее месяца.

Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Несовершеннолетнему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Минске пенсионерка собрала свои сбережения и оставила их в траве.

Тем временем в Могилеве суд вынес приговор учительнице физкультуры, на уроке которой ребенок сломал позвонки.

Также суд вынес приговор семье Липских, которая хотела убить из мести 42 человека в Минске.