В Беларуси милиция задержала 16-летнего учащегося, которому грозит до 20 лет тюрьмы

Милиция задержала 16-летнего белоруса, которому грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности приводит Министерство внутренних дел.
Сотрудники наркоконтроля Витебской области установили 16-летнего жителя Орши. Как удалось выяснить, учащийся колледжа работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Несовершеннолетний был задержан с поличным в Могилевской области в момент выполнения очередного задания.
В МВД уточнили, что при фигуранте, а также в тайниках на территории Оршанского и Бобруйского районов было найдено и изъято более 200 граммов опасного психотропа. Фигурант работал на интернет-магазин менее месяца.
Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Несовершеннолетнему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Минске пенсионерка собрала свои сбережения и оставила их в траве.
Тем временем в Могилеве суд вынес приговор учительнице физкультуры, на уроке которой ребенок сломал позвонки.
Также суд вынес приговор семье Липских, которая хотела убить из мести 42 человека в Минске.