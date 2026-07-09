Агрохолдинг в Воронежской области потерял 18 миллионов рублей при покупке топлива

В Лискинском районе Воронежской области злоумышленники обманули крупный агрохолдинг и похитили более 18 миллионов рублей под предлогом поставки топлива. Мошенники представились официальными партнерами нефтяной компании и убедили руководство предприятия заключить фиктивную сделку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 9 июля.