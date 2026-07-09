Житель Крыма попал под уголовную статью за продажу 177 тысяч долларов

Валютный махинатор систематически занимался куплей-продажей долларов и евро. Он обсуждал условия сделок и курсы через мессенджеры.
В ходе оперативных мероприятий полиция задокументировали факт продажи 177 тыс. долларов США. Жителя Симферополя задержали при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут». В его автомобиле Volkswagen Passat обнаружили и изъяли 279,1 тыс. долларов США и более 5,5 млн руб. Под арест также попали автомобиль, четыре мобильных телефона и видеорегистратор.
По месту жительства задержанного оперативники изъяли еще три автомобиля — Mercedes-Benz S 500, BMW 530 и BMW X7, зарегистрированных на его жену. По предварительным данным, иномарки он приобрел за счет незаконных доходов.
Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Фигуранту уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.