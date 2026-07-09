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Житель Крыма попал под уголовную статью за продажу 177 тысяч долларов

Валюту 45-летний мужчина незаконно продавал в течение пяти лет.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму задержали 45-летнего жителя Симферополя. Мужчина в течение пяти лет незаконно продавал и покупал иностранную валюту без специального разрешения. Об этом «МК в Крыму» сообщила в пресс-службе республиканского МВД.

Валютный махинатор систематически занимался куплей-продажей долларов и евро. Он обсуждал условия сделок и курсы через мессенджеры.

В ходе оперативных мероприятий полиция задокументировали факт продажи 177 тыс. долларов США. Жителя Симферополя задержали при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут». В его автомобиле Volkswagen Passat обнаружили и изъяли 279,1 тыс. долларов США и более 5,5 млн руб. Под арест также попали автомобиль, четыре мобильных телефона и видеорегистратор.

По месту жительства задержанного оперативники изъяли еще три автомобиля — Mercedes-Benz S 500, BMW 530 и BMW X7, зарегистрированных на его жену. По предварительным данным, иномарки он приобрел за счет незаконных доходов.

Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Фигуранту уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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