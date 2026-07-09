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Не пришла кабина: сварщик-пенсионер погиб в лифтовой шахте в Могилеве

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Трагический инцидент произошел в четверг утром на одном из бывших промпредприятий Могилева — рабочий, участвовавший в ремонте здания, упал в лифтовую шахту и разбился насмерть, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«По данным следствия, сегодня утром на одном из бывших промышленных предприятий Могилева, где ведутся ремонтные и строительные работы, погиб 65-летний сварщик. Намереваясь спуститься на этаж ниже, он открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту», — сказано в Telegram-канале СК.

Уточняется, что рабочий упал в шахту с шестиметровой высоты, от полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, привлечены специалисты УГКСЭ по Могилевской области.

«Проводится детальный осмотр, фиксируется следовая картина, изымается документация по охране труда и технике безопасности», — сообщили в комитете.

Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию и доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам, отметили там.

Проверка по данному факту проводится Могилевским межрайотделом СК. Окончательная правовая оценка будет дана после анализа всех обстоятельств случившегося, проинформировали в комитете.

СК