Не пришла кабина: сварщик-пенсионер погиб в лифтовой шахте в Могилеве

«По данным следствия, сегодня утром на одном из бывших промышленных предприятий Могилева, где ведутся ремонтные и строительные работы, погиб 65-летний сварщик. Намереваясь спуститься на этаж ниже, он открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту», — сказано в Telegram-канале СК.