Не пришла кабина: сварщик-пенсионер погиб в лифтовой шахте в Могилеве

«По данным следствия, сегодня утром на одном из бывших промышленных предприятий Могилева, где ведутся ремонтные и строительные работы, погиб 65-летний сварщик. Намереваясь спуститься на этаж ниже, он открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту», — сказано в Telegram-канале СК.
Уточняется, что рабочий упал в шахту с шестиметровой высоты, от полученных травм мужчина скончался.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, привлечены специалисты УГКСЭ по Могилевской области.
«Проводится детальный осмотр, фиксируется следовая картина, изымается документация по охране труда и технике безопасности», — сообщили в комитете.
Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию и доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам, отметили там.
Проверка по данному факту проводится Могилевским межрайотделом СК. Окончательная правовая оценка будет дана после анализа всех обстоятельств случившегося, проинформировали в комитете.