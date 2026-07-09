Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ЛНР при атаках дронов ВСУ

Атаки дронов на ЛНР унесли жизни двух человек, еще один человек ранен. Беспилотники атаковали легковой и грузовой автомобили, а также автобазу и промышленную зону. При повторном ударе пострадал сотрудник МЧС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате атак беспилотных летательных аппаратов на территорию ЛНР погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

На участке дороги между Первомайском и Ирмино беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате удара погиб 18-летний пассажир, 30-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован. В Первомайске, Краснодоне и Северодонецке беспилотники атаковали автобазу индивидуального предпринимателя, промышленную зону и грузовой автомобиль. Для ликвидации последствий ЧП были привлечены сотрудники МЧС.

При повторном ударе БПЛА ранение получил сотрудник МЧС, ему оказана медицинская помощь. Также в Первомайске погиб работник автотранспортного предприятия.

«Семьям погибших выражаю глубокие соболезнования. Раненым желаю скорейшего выздоровления», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Следователи Следственного управления СК России по ЛНР работают на месте происшествий, фиксируя последствия атак.

Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.
Читать дальше