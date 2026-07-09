Два человека погибли в ЛНР при атаках дронов ВСУ

В результате атак беспилотных летательных аппаратов на территорию ЛНР погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
На участке дороги между Первомайском и Ирмино беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате удара погиб 18-летний пассажир, 30-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован. В Первомайске, Краснодоне и Северодонецке беспилотники атаковали автобазу индивидуального предпринимателя, промышленную зону и грузовой автомобиль. Для ликвидации последствий ЧП были привлечены сотрудники МЧС.
«Семьям погибших выражаю глубокие соболезнования. Раненым желаю скорейшего выздоровления», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Следователи Следственного управления СК России по ЛНР работают на месте происшествий, фиксируя последствия атак.