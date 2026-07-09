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В Нижегородской области пресекли канал финансирования международного терроризма — вынесен приговор иностранцу

Операция проведена УФСБ России по Нижегородской области и их коллегами из Республики Карелия.

Источник: Время

УФСБ России по Нижегородской области и по Республике Карелия совместно пресекли канал финансирования международного терроризма, сообщили в региональном Управлении Федеральной службы безопасности.

Согласно информации, 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор иностранному гражданину, признанному виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма.

Следствием установлено, что 28-летний иностранец собирал денежные средства и переводил их участникам международной террористической организации. Уголовное дело расследовало следственное подразделение УФСБ России по Республике Карелия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Республике Карелия. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее было опубликовано видео задержания пособника террористов в Нижнем Новгороде.