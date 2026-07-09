Двухэтажный рейсовый автобус полностью выгорел на трассе под Ростовом

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону вспыхнул рейсовый двухэтажный автобус Москва — Ставрополь. Пассажиры успели спастись, а затем некоторое время стояли, глядя на полыхающий транспорт. Об этом рассказали в соцсетях сегодня, 9 июля.
По словам очевидцев, огонь сначала охватил заднюю часть транспорта, а затем быстро распространился дальше. В итоге на глазах у напуганных людей автобус полностью выгорел.
— Погибших и пострадавших нет, — подчеркнули в экстренном ведомстве.
Известно, что к пассажирам выгоревшего автобуса направили резервный транспорт.
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