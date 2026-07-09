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КСИР нанес ракетный удар по авиабазе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара десятью баллистическими ракетами по командному центру США на Ближнем Востоке и авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление КСИР.

Источник: Reuters

«В результате запуска 10 баллистических ракет были поражены командно-контрольный центр противника на Ближнем Востоке и авиабаза Аль-Азрак в Иордании», — говорится в заявлении КСИР.

В ночь на среду американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Как утверждало Центральное командование ВС США, эти действия стали ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

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