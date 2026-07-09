КСИР нанес ракетный удар по авиабазе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара десятью баллистическими ракетами по командному центру США на Ближнем Востоке и авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление КСИР.