КСИР нанес ракетный удар по авиабазе США в Иордании

«В результате запуска 10 баллистических ракет были поражены командно-контрольный центр противника на Ближнем Востоке и авиабаза Аль-Азрак в Иордании», — говорится в заявлении КСИР.
В ночь на среду американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Как утверждало Центральное командование ВС США, эти действия стали ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.