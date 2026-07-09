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Mash: председатель правительства Курской области Чепик попал в аварию

Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в дорожно-транспортное происшествие по пути в Конышевский район. По данным Mash, чиновник жив, но получил травмы. До назначения в Курскую область он занимал пост премьер-министра Карелии и работал в правительстве Бурятии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, авария произошла, когда чиновник направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. Председатель правительства жив, однако получил травмы.

Ранее Александр Чепик временно исполнял обязанности губернатора, когда действующий глава региона Александр Хинштейн проходил лечение после ДТП, До назначения в Курскую область Чепик занимал пост премьер-министра Карелии с 2017 года, а ранее работал заместителем председателя правительства Республики Бурятия.

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