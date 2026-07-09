Mash: председатель правительства Курской области Чепик попал в аварию

Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в дорожно-транспортное происшествие по пути в Конышевский район. По данным Mash, чиновник жив, но получил травмы. До назначения в Курскую область он занимал пост премьер-министра Карелии и работал в правительстве Бурятии.