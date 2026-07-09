Житель Шатковского округа арестован за покушение на убийство племянника

В Шатковском округе мужчина обвиняется в покушении на убийство племянника.
По данным СУ СК России по Нижегородской области, 4 июля 2026 года в доме на улице Учительской в селе Великий Враг между родственниками произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил племянника ножом в грудь и живот.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Благодаря этому он остался жив.
Мужчина был задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали преступлению.
Ранее сообщалось, что племянник зарезал родного дядю в Лысковском округе.