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Житель Шатковского округа арестован за покушение на убийство племянника

Происшествие случилось 4 июля в селе Великий Враг.

Источник: Время

В Шатковском округе мужчина обвиняется в покушении на убийство племянника.

По данным СУ СК России по Нижегородской области, 4 июля 2026 года в доме на улице Учительской в селе Великий Враг между родственниками произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил племянника ножом в грудь и живот.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Благодаря этому он остался жив.

Мужчина был задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали преступлению.

Ранее сообщалось, что племянник зарезал родного дядю в Лысковском округе.