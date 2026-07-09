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В Беларуси иностранец заплатит 600 рублей после помощи своей начальнице

В Беларуси иностранец решил помочь своей начальнице и заплатит 600 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси иностранец заплатит 600 рублей после помощи своей начальнице. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД поступило заявление, касающееся повреждения шлагбаума на одном из паркингов Минска. К инциденту оказался причастен 24-летний иностранный гражданин.

В ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения после посещения увеселительных заведений, мужчина решил помочь своей начальнице пройти через закрытый шлагбаум.

«Для этого он вручную поднял шлагбаум, взяв его “на рывок”, — привели подробности в милиции.

Механизм не выдержал подобного способа открытия и был поврежден. Ущерб составил около 600 рублей — их возместит иностранец. Заведено уголовное дело за хулиганство.

Ранее в Могилеве на предприятии сварщик погиб, когда открыл двери грузового лифта.

Тем временем в Беларуси милиция задержала 16-летнего учащегося, которому грозит до 20 лет тюрьмы.

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