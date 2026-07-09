В Беларуси иностранец заплатит 600 рублей после помощи своей начальнице. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В Центральное РУВД поступило заявление, касающееся повреждения шлагбаума на одном из паркингов Минска. К инциденту оказался причастен 24-летний иностранный гражданин.
В ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения после посещения увеселительных заведений, мужчина решил помочь своей начальнице пройти через закрытый шлагбаум.
«Для этого он вручную поднял шлагбаум, взяв его “на рывок”, — привели подробности в милиции.
Механизм не выдержал подобного способа открытия и был поврежден. Ущерб составил около 600 рублей — их возместит иностранец. Заведено уголовное дело за хулиганство.
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