Жителя Липецка поймали в Воронежской области с крупной партией нелегального алкоголя

Случай произошел в августе прошлого года. На дороге в селе Малая Приваловка Верхнехавского района сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял липчанин. Ящики обнаружили в кузове при проверке машины. Выяснилось, что продукция не была маркирована в соответствии с законом, а необходимых бумаг, подтверждающих ее легальность, у водителя не оказалось.