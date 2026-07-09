Жертвами пожара на обувной фабрике в Китае стали 28 человек

В Китае 28 человек погибли при пожаре на обувной фабрике Huiteng Shoes в городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Трагедия произошла 9 июля около 12:00 по местному времени (07:00 мск) в городском округе Цюаньчжоу юго-восточной провинции Фуцзянь. Для ликвидации огня и проведения спасательной операции на место происшествия были оперативно стянуты более 180 пожарных и сотрудников экстренных служб.
По данным местных экстренных служб, сообщение о пожаре поступило 9 июля в 12:04 по местному времени. На место направили 183 спасателя и 35 пожарных машин.
Агентство «Синьхуа» сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин дал специальные указания в связи с трагедией. Он потребовал приложить все усилия для поисково-спасательных работ, оперативно установить причины возгорания и строго привлечь к ответственности ответственных за произошедшее.
Си Цзиньпин также поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Он также отметил, что с начала 2026 года в Китае уже произошло несколько крупных производственных аварий, и призвал регионы и профильные ведомства извлечь из них уроки, лучше сочетая развитие экономики с требованиями безопасности.
Одна из таких аварий произошла 5 мая на заводе фейерверков Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Ltd. в уезде Люян городского округа Чанша провинции Хунань. В результате взрыва и пожара тогда погибли 21 человек, еще около 60 пострадали.