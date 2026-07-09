Жертвами пожара на обувной фабрике в Китае стали 28 человек

Си Цзиньпин также поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Он также отметил, что с начала 2026 года в Китае уже произошло несколько крупных производственных аварий, и призвал регионы и профильные ведомства извлечь из них уроки, лучше сочетая развитие экономики с требованиями безопасности.