Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертвами пожара на обувной фабрике в Китае стали 28 человек

В результате крупного пожара на обувной фабрике в китайской провинции Фуцзянь погибли 28 человек. Возгорание произошло 9 июля в городе Цзиньцзян, входящем в городской округ Цюаньчжоу. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил установить причины пожара и привлечь ответственных к ответственности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Китае 28 человек погибли при пожаре на обувной фабрике Huiteng Shoes в городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Трагедия произошла 9 июля около 12:00 по местному времени (07:00 мск) в городском округе Цюаньчжоу юго-восточной провинции Фуцзянь. Для ликвидации огня и проведения спасательной операции на место происшествия были оперативно стянуты более 180 пожарных и сотрудников экстренных служб.

По данным местных экстренных служб, сообщение о пожаре поступило 9 июля в 12:04 по местному времени. На место направили 183 спасателя и 35 пожарных машин.

Агентство «Синьхуа» сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин дал специальные указания в связи с трагедией. Он потребовал приложить все усилия для поисково-спасательных работ, оперативно установить причины возгорания и строго привлечь к ответственности ответственных за произошедшее.

Си Цзиньпин также поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Он также отметил, что с начала 2026 года в Китае уже произошло несколько крупных производственных аварий, и призвал регионы и профильные ведомства извлечь из них уроки, лучше сочетая развитие экономики с требованиями безопасности.

Одна из таких аварий произошла 5 мая на заводе фейерверков Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Ltd. в уезде Люян городского округа Чанша провинции Хунань. В результате взрыва и пожара тогда погибли 21 человек, еще около 60 пострадали.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше