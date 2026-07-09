Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерч унес мужчину из окна 12-го этажа вместе с диваном

Торнадо унес 30-летнего мужчину из квартиры на 12-м этаже вместе с диваном на глазах у жены и детей.

Источник: Соцсети

В китайском городе Хуанган в провинции Хубэй смерч унес 30-летнего мужчину из окна его квартиры на 12-м этаже вместе с диваном. Об инциденте сообщает Mothership.

Местный житель по имени Чжан находился в гостиной, когда мощный вихрь выбил все окна на южной и северной стороне высотки, а затем вытянул мужчину на улицу вместе с диваном, столом и другой мебелью. Находившиеся в этот момент в квартире жена и ребёнок не пострадали.

Мужчина чудом выжил, упав на зелёные насаждения около дома. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации.

По данным Mothership, торнадо повалил в городе множество деревьев, повредил машины и здания. В общей сложности жертвами стихии в провинции стали 11 человек.