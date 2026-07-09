Смерч унес мужчину из окна 12-го этажа вместе с диваном

В китайском городе Хуанган в провинции Хубэй смерч унес 30-летнего мужчину из окна его квартиры на 12-м этаже вместе с диваном. Об инциденте сообщает Mothership.
Местный житель по имени Чжан находился в гостиной, когда мощный вихрь выбил все окна на южной и северной стороне высотки, а затем вытянул мужчину на улицу вместе с диваном, столом и другой мебелью. Находившиеся в этот момент в квартире жена и ребёнок не пострадали.
Мужчина чудом выжил, упав на зелёные насаждения около дома. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации.
По данным Mothership, торнадо повалил в городе множество деревьев, повредил машины и здания. В общей сложности жертвами стихии в провинции стали 11 человек.