Смерч унес мужчину из окна 12-го этажа вместе с диваном

Местный житель по имени Чжан находился в гостиной, когда мощный вихрь выбил все окна на южной и северной стороне высотки, а затем вытянул мужчину на улицу вместе с диваном, столом и другой мебелью. Находившиеся в этот момент в квартире жена и ребёнок не пострадали.