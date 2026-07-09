В Омске на грузовой станции сошли с рельсов три вагона

Следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия на омской железной дороге, случившееся сегодня, 9 июля. По данным официального канала Восточного межрегионального СУТ СК России, железнодорожное ДТП произошло на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги.
По сообщению ведомства, сход трех вагонов без опрокидывания произошел на стрелочном переводе у станции Комбинатская, при проведении маневровых работ. В результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент устанавливается размер ущерба. В СУТ СК России уточнили, что их сотрудником проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ — нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.