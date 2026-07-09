В Петербурге произошло возгорание в театре

«В театре произошло возгорание, люди эвакуированы. Работают пожарные», — сказала собеседница агентства.
По данным городского ГУ МЧС, в административном здании было возгорание на площади 50 квадратных метров. В 16.48 пожар локализован.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше