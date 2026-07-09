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В Петербурге произошло возгорание в театре

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Возгорание произошло в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Источник: РИА "Новости"

«В театре произошло возгорание, люди эвакуированы. Работают пожарные», — сказала собеседница агентства.

По данным городского ГУ МЧС, в административном здании было возгорание на площади 50 квадратных метров. В 16.48 пожар локализован.

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