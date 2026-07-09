В Нижнем Новгороде суд взыскал с предпринимателя более 13 млн рублей по иску транспортной прокуратуры

В Нижнем Новгороде суд удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 13 млн рублей.
По данным надзорного ведомства, проверка показала нарушения законодательства о закупках товаров для государственных нужд. В 2023 году между Администрацией Волжского бассейна и предпринимателем были заключены два госконтракта на поставку плавучих навигационных знаков.
Как установили прокуроры, для получения конкурентного преимущества предприниматель передал более 1,8 млн рублей работнику другой коммерческой организации. Тот, действуя вопреки интересам своего работодателя, создал нужные условия и обеспечил победу в конкурсах на поставку навигационных знаков.
Арбитражный суд Нижегородской области признал электронные аукционы и заключенные по их итогам контракты незаконными, а также взыскал с предпринимателя более 13 млн рублей, полученных по недействительным сделкам.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Уголовное дело о коммерческом подкупе рассматривается в Нижегородском районном суде.
Ранее сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура обязала железнодорожную компанию установить и отремонтировать защитные ограждения пути.