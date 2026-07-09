Житель воронежских Семилук получил штраф за смертельное ДТП на трассе

Как сообщается, в июле прошлого года на автодороге «Курск-Воронеж», управляя автомобилем DFM H30 Cross, водитель не проявил должной внимательности к дорожной обстановке и допустил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз». Женщина, находившаяся за рулем второй машины, получила тяжелые травмы, от которых позже скончалась в воронежской больнице скорой медицинской помощи № 1.