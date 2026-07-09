9 лет колонии получил задержанный в Нижнем Новгороде иностранец

2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 28-летнему иностранному гражданину по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.
По данным ведомства, уголовное дело расследовало УФСБ России по Республике Карелия. В ходе оперативных мероприятий сотрудники спецслужб двух регионов при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в Нижнем Новгороде и заключили его под стражу.
Суд установил причастность мужчины к сбору денежных средств и их дальнейшему перечислению участникам международной террористической организации. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что больше тысячи иностранцев выдворили из Нижегородской области за полгода.