9 лет колонии получил задержанный в Нижнем Новгороде иностранец

Суд установил причастность мужчины к сбору денежных средств и их дальнейшему перечислению участникам международной террористической организации. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.