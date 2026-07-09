Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Богородска украл деньги, выделенные на благоустройство кладбищ

Вынесен приговор по делу о мошенничестве в Гагинском муниципальном округе.

Источник: Время

Житель Богородска осужден за хищение бюджетных средств, выделенных на благоустройство кладбищ в Гагинском муниципальном округе.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, мировой судья Гагинского судебного района вынес приговор по делу о мошенничестве. В период с июня по сентябрь 2024 года между мужчиной и Большеаратским территориальным отделом администрации Гагинского округа были заключены муниципальный контракт и договор на спил аварийных и сухостойных деревьев на кладбищах.

По данным суда, работы, предусмотренные контрактом, были выполнены не в полном объеме, однако оплата подрядчику произведена полностью. В результате муниципальному округу был причинен ущерб на сумму более 260 тысяч рублей.

По иску прокурора ущерб взыскан с осужденного в полном объеме. Суд назначил мужчине наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что новые камеры видеонаблюдения установлены на четырех нижегородских кладбищах.