Житель Богородска украл деньги, выделенные на благоустройство кладбищ

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, мировой судья Гагинского судебного района вынес приговор по делу о мошенничестве. В период с июня по сентябрь 2024 года между мужчиной и Большеаратским территориальным отделом администрации Гагинского округа были заключены муниципальный контракт и договор на спил аварийных и сухостойных деревьев на кладбищах.