Житель Богородска украл деньги, выделенные на благоустройство кладбищ

Житель Богородска осужден за хищение бюджетных средств, выделенных на благоустройство кладбищ в Гагинском муниципальном округе.
Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, мировой судья Гагинского судебного района вынес приговор по делу о мошенничестве. В период с июня по сентябрь 2024 года между мужчиной и Большеаратским территориальным отделом администрации Гагинского округа были заключены муниципальный контракт и договор на спил аварийных и сухостойных деревьев на кладбищах.
По данным суда, работы, предусмотренные контрактом, были выполнены не в полном объеме, однако оплата подрядчику произведена полностью. В результате муниципальному округу был причинен ущерб на сумму более 260 тысяч рублей.
По иску прокурора ущерб взыскан с осужденного в полном объеме. Суд назначил мужчине наказание в виде 360 часов обязательных работ.
Ранее сообщалось, что новые камеры видеонаблюдения установлены на четырех нижегородских кладбищах.