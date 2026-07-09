Глава СК России взял на контроль расследование тройного убийства в Таганроге

Напомним, по факту тройного убийства в Таганроге ранее было возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, в частном доме обнаружили трех погибших: двух женщин 60 и 86 лет и мужчину 64 лет. Позже в Ростове задержали подозреваемого.