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Глава СК России взял на контроль расследование тройного убийства в Таганроге

Отчет о расследовании убийства в Таганроге представят Александру Бастрыкину.

Источник: Комсомольская правда

Доклад о ходе расследования убийства трех человек в Таганроге потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

— Председатель СК России поручил представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах. Следователи и криминалисты регионального СК выясняют обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба федерального Следкома.

Напомним, по факту тройного убийства в Таганроге ранее было возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, в частном доме обнаружили трех погибших: двух женщин 60 и 86 лет и мужчину 64 лет. Позже в Ростове задержали подозреваемого.

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