Мотоциклист попал под электробус на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 9 июля

9 июля днем в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина в районе пересечения с улицей Батумской мотоциклист попал под электробус, сообщает информационное агентство ИА «Время Н».
На место ДТП прибыли бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии и состояние пострадавшего уточняются.
Из-за происшествия на проспекте Гагарина образовалась пробка, которая растянулась до остановки «Мыза».
Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб, проехав на красный свет и врезавшись в автобус в Кстове.
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