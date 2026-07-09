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Мотоциклист попал под электробус на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 9 июля

ДТП привело к образованию дорожной пробки.

Источник: Время

9 июля днем в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина в районе пересечения с улицей Батумской мотоциклист попал под электробус, сообщает информационное агентство ИА «Время Н».

На место ДТП прибыли бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии и состояние пострадавшего уточняются.

Из-за происшествия на проспекте Гагарина образовалась пробка, которая растянулась до остановки «Мыза».

Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб, проехав на красный свет и врезавшись в автобус в Кстове.

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