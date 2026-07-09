«Муж не дает мне общаться с сыном»: Екатерина Тархова призналась, что переживает за судьбу ребенка

«Я скучаю по сыну. Я оказалась в такой ситуации, что думаю, моему ребенку сейчас там спокойнее. А дальше что будет, я не знаю. Муж мне пока не дает общаться с сыном. Моя тетя говорит, что ребенок плачет и что его якобы хотят отдать в какой-то детский лагерь. С учетом того, что я изолирована от общества и мне не поступает абсолютно никакой информации, я просто не понимаю, что происходит с моим сыном сейчас», — рассказала Екатерина Тархова.