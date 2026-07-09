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«Муж не дает мне общаться с сыном»: Екатерина Тархова призналась, что переживает за судьбу ребенка

Екатерина Тархова в Самаре призналась, что скучает по сыну.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 9 июля, на шестом заседании в Самарском областном суде внучка экс-мэра города Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая в жестоком убийстве бабушки и дедушки, дала большой комментарий журналистам. Она рассказала про свидетелей, СИЗО и свое самочувствие, а также ответила на вопрос корреспондента «КП-Самара» о сыне.

«Я скучаю по сыну. Я оказалась в такой ситуации, что думаю, моему ребенку сейчас там спокойнее. А дальше что будет, я не знаю. Муж мне пока не дает общаться с сыном. Моя тетя говорит, что ребенок плачет и что его якобы хотят отдать в какой-то детский лагерь. С учетом того, что я изолирована от общества и мне не поступает абсолютно никакой информации, я просто не понимаю, что происходит с моим сыном сейчас», — рассказала Екатерина Тархова.

Отец мальчика — Влад Пасик недавно увез ребенка в Израиль. Людмила Тархова заявила, что недовольна решением суда о передачи опеки над ее внуком родному отцу.

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