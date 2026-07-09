Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до шести

«Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», написал в своем канале в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток 9 июля были перехвачены шесть БПЛА, направлявшихся к Москве.
Ранее, 7 июля, Собянин сообщал о массированной атаке беспилотников на Московский регион. По его словам, с вечера 6 июля до 6:00 7 июля в направлении региона летели более 430 БПЛА, большую часть из них нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах. Еще 36 дронов были уничтожены на подлете к Москве. На фоне атаки аэропорты московского авиаузла перешли на обслуживание рейсов в режиме согласования.