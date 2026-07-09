Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до шести

С начала суток 9 июля на подлете к Москве сбили шесть беспилотников. Еще два БПЛА, летевших в сторону столицы, уничтожили силы ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

«Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», написал в своем канале в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток 9 июля были перехвачены шесть БПЛА, направлявшихся к Москве.

Ранее, 7 июля, Собянин сообщал о массированной атаке беспилотников на Московский регион. По его словам, с вечера 6 июля до 6:00 7 июля в направлении региона летели более 430 БПЛА, большую часть из них нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах. Еще 36 дронов были уничтожены на подлете к Москве. На фоне атаки аэропорты московского авиаузла перешли на обслуживание рейсов в режиме согласования.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше