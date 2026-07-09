Экс-директору Сормовского ДУКа Шумилкову продлили арест в СИЗО до 14 августа

Бывший директор Сормовского ДУКа Николай Шумилков оставлен под арестом в СИЗО до 14 августа. Такое решение принял суд 9 июля, сообщает корреспондент ИА «Время Н» из зала суда.
При этом защита подсудимого выступала за изменения меры пресечения на домашний арест либо на ограничение определенных действий.
Напомним, экс-директор Сормовского ДУКа Николай Шумилков обвиняется в финансовом подкупе. Он находился под арестом в СИЗО.
Добавим, что Николай Шумилков с 2000-го по 2015 годы был депутатом городской Думы Нижнего Новгорода пяти созывов, затем — депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.