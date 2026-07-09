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Открытое горение ликвидировали на месте пожара в Батайске

Открытое пламя ликвидировали на улице Фермерской в Батайске, тушение еще ведется.

Источник: Комсомольская правда

Открытое пламя ликвидировали на месте пожара в Батайске. Об этом вечером 9 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— В 17:30 объявили ликвидацию открытого горения, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, утром 9 июля на улице Фермерской в Батайске загорелись два складских помещения и деревянные поддоны. Некоторое время сохранялась угроза распространения пламени.

Во второй половине дня горение локализовали на площади в 1500 квадратных метров. Сейчас открытого пламени нет, но тушение еще ведется. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли.

Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали более 40 человек и 11 единиц техники.

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