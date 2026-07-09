Под Воронежем задержали мужчину, устроившего поножовщину возле сельского кафе

Около 00:10 ночи, по предварительной информации, возле сельского кафе между 30-летним потерпевшим и задержанным вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой подозреваемый достал раскладной нож и ударил оппонента в живот. В результате пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.