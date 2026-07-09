Суд арестовал поджегшего девушку волгогоградца

В этот же день Ренат А. был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, ему предъявлено обвинение. Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в законную силу не вступило, уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.