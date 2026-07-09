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Трагедия на Автозаводе: 77-летний нижегородец погиб во время купания на озере Земснаряд

Тело погибшего обнаружили дежурившие на объекте матросы-спасатели.

Источник: Время

Трагическое происшествие на воде зафиксировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в четверг, 9 июля, на озере Земснаряд утонул 77-летний мужчина. Его тело обнаружили и достали из водоема дежурившие на объекте матросы-спасатели.

На данный момент компетентные органы устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося.

Ранее сообщалось, что тело погибшего ребенка достали из водоема в Вознесенском округе.

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