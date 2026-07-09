Глава СКР Бастрыкин изучит дело о тройном убийстве в Таганроге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования убийства трёх человек в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Глава СК поручил представить результаты первоначальных следственных действий и установленные обстоятельства преступления. К работе подключены следователи и криминалисты регионального управления.
Уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ было возбуждено после обнаружения в частном доме тел трёх погибших — двух женщин и мужчины. Подозреваемого задержали в Ростове.