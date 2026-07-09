Пострадавшая в ДТП с первым замгубернатора Курской области девушка скончалась

Несовершеннолетняя пассажирка автомобиля, водитель которого спровоцировал ДТП с участием машины первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика, умерла. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia, в котором находилась девушка, не справился с управлением на автодороге Конышевка—Макаро-Петровское и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota и Chevrolet.
Ехавший в Toyota чиновник травм не получил. Всего в ДТП пострадали пять человек.
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