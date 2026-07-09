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Краснодарец, наехавший на толпу людей, насмерть сбил родственника из Ростова

Житель Ростовской области погиб в ДТП на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержан 26-летний ранее судимый местный, умышленно наехавший на группу людей. Авария произошла на улице Генерала Трошева. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, водитель грузовика «Портер» целенаправленно направил машину на людей из-за конфликта.

Как сообщает «КП-Краснодар», совершив наезд и травмировав одного из парней, водитель не остановился, а продолжал жать на газ. Так он сбил мужчину и протащил его на капоте по асфальту. В результате тот скончался. Позже выяснилось, что это был 28-летний житель Ростовской области.

Очевидцы сообщили, что после аварии водитель вышел из машины, перенес тело на видное место и скрылся.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

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