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Убийца школьницы из Ленобласти пытался покончить с собой, сидя в камере

Мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, предпринял попытку суицида.

Мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, предпринял попытку суицида. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Напомним, что 2 июля 12-летняя Милана отправилась в лес за грибами и не вернулась. Вскоре ее тело нашли со следами насильственной смерти. Мехнин признал вину в совершении преступления.

Суд арестовал обвиняемого. Ранее Мехнина задержали на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке уехать за границу. При задержании у мужчины в рюкзаке обнаружили три миллиона рублей. Деньги принадлежали партнерам Мехнина, которых он обокрал. Расследование уголовного дела продолжается.