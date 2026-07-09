Убийца школьницы из Ленобласти пытался покончить с собой, сидя в камере

Суд арестовал обвиняемого. Ранее Мехнина задержали на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке уехать за границу. При задержании у мужчины в рюкзаке обнаружили три миллиона рублей. Деньги принадлежали партнерам Мехнина, которых он обокрал. Расследование уголовного дела продолжается.