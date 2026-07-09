«112»: Основателей кавер-группы «Империя гусей» обвинили в совращении детей

Правозащитница Анна Левченко заявила, что администраторы «Империи гусей» выстроили систему заданий для детей, в рамках которой требовали от них до 40 интимных материалов в день. Если подростки не выполняли требования, то им угрожали разослать уже имеющиеся фото семье и друзьям, сообщается в публикации.