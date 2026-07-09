«112»: Основателей кавер-группы «Империя гусей» обвинили в совращении детей

Основателей кавер-группы и интернет-сообщества «Империя гусей» обвиняют в педофилии и создании секты под видом музыкального коллектива. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил Telegram-канал «112».
Авторы материала отмечают, что число пострадавших подписчиков может достигать 20 человек. Многих из них заблокировали в группе коллектива, а для восстановления требовали присылать интимные материалы. Помимо этого, администраторы сообщества могли представляться подростками противоположного пола и уговаривали отправлять откровенные фотографии.
Правозащитница Анна Левченко заявила, что администраторы «Империи гусей» выстроили систему заданий для детей, в рамках которой требовали от них до 40 интимных материалов в день. Если подростки не выполняли требования, то им угрожали разослать уже имеющиеся фото семье и друзьям, сообщается в публикации.
Ранее силовикам попался житель Жуковского, который на протяжении нескольких лет насиловал свою падчерицу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Он не признал вину. Мужчину отправили за решетку на 15 лет.
В декабре 2025 года в Челябинской области правоохранители задержали 42-летнего жителя Магнитогорска, который с 2012 года караулил маленьких девочек возле школ. Следователи установили его причастность к совершению минимум 13 эпизодов преступлений.