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«РВК-Воронеж» привлекли к административной ответственности за слишком долгий ремонт труб

Жители 75 домов сидели без воды две недели.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Воронежа отреагировала после сообщений в СМИ о нарушении прав воронежцев, которые более двух недель оставались без холодной воды. Проверка подтвердила, что ресурсоснабжающая организация «РВК-Воронеж» допустила нарушения при проведении ремонтных работ в частном секторе. Ведомство установило, что по закону на устранение поломок подобного типа отводится не более 24 часов. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве 9 июля.

По данным прокуратуры, сначала в районе дома № 86 по улице Писарева из-за утечки на сетях отключили воду. Затем на время ремонта коммунальщики остановили водоснабжение сразу в 75 частных домах. Однако починить оперативно не вышло.

Затянувшийся ремонт стал основанием для возбуждения прокуратурой дела об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ. Сейчас материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области.

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