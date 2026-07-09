«РВК-Воронеж» привлекли к административной ответственности за слишком долгий ремонт труб

Прокуратура Воронежа отреагировала после сообщений в СМИ о нарушении прав воронежцев, которые более двух недель оставались без холодной воды. Проверка подтвердила, что ресурсоснабжающая организация «РВК-Воронеж» допустила нарушения при проведении ремонтных работ в частном секторе. Ведомство установило, что по закону на устранение поломок подобного типа отводится не более 24 часов. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве 9 июля.