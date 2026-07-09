В ДТП с авто курского первого замгубернатора пострадали сотрудники газеты

Напомним, что ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Александра Чепика произошло во время его рабочей поездки в Конышевский район. Сам чиновник в результате аварии не пострадал. В результате аварии погибла 15-летняя девочка.