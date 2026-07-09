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В ДТП с авто курского первого замгубернатора пострадали сотрудники газеты

Два сотрудника районной газеты получили травмы в ДТП, в котором участвовал автомобиль первого замгубернатора Курской области Александра Чепика. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой на лечение.

«[Пострадали] два сотрудника районной газеты. Им оказана первая помощь, они отпущены на амбулаторное лечение», — написал он в «Максе».

Губернатор подчеркнул, что уже предприняты шаги для установления причин случившегося, в том числе благодаря наличию видеорегистраторов на транспортных средствах.

Напомним, что ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Александра Чепика произошло во время его рабочей поездки в Конышевский район. Сам чиновник в результате аварии не пострадал. В результате аварии погибла 15-летняя девочка.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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