Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на западе Чехии

Эпицентр находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3811 человек, пострадали 16 740, более 17 тысяч лишились жилья. Полностью разрушены 190 зданий, повреждены 856. Спасатели вывели из-под завалов более 6,4 тысячи человек.
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