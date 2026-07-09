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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на западе Чехии

В Чехии произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ), подземные толчки были зафиксированы сегодня в 16:00 по всемирному координированному времени (19:00 по московскому).

Источник: Life.ru

Эпицентр находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3811 человек, пострадали 16 740, более 17 тысяч лишились жилья. Полностью разрушены 190 зданий, повреждены 856. Спасатели вывели из-под завалов более 6,4 тысячи человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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