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13 млн рублей взыскали с нижегородского предпринимателя

Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

Арбитражный суд Нижегородской области взыскал с предпринимателя 13 млн рублей за незаконные сделки. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Установлено, что предприниматель заключил два госконтракта с Администрацией Волжского бассейна в 2023 году. Бизнесмен должен был поставить два плавучих навигационных знака.

Однако он передал 1,8 млн рублей работнику другой коммерческой фирмы. Вопреки интресам доверителя работник создал конкуренту условия и обеспечил победу в конкурсах на поставку знаков.

Электронные аукционы и заключенные контракты суд признал незаконными. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой. Кроме того, в Нижегородской райсуде находится уголовное дело в отношении предпринимателя о коммерческом подкупе.

Ранее сообщалось, что 9 лет колонии получил задержанный в Нижнем Новгороде иностранец.