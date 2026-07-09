13 млн рублей взыскали с нижегородского предпринимателя

Арбитражный суд Нижегородской области взыскал с предпринимателя 13 млн рублей за незаконные сделки. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Установлено, что предприниматель заключил два госконтракта с Администрацией Волжского бассейна в 2023 году. Бизнесмен должен был поставить два плавучих навигационных знака.
Однако он передал 1,8 млн рублей работнику другой коммерческой фирмы. Вопреки интресам доверителя работник создал конкуренту условия и обеспечил победу в конкурсах на поставку знаков.
Электронные аукционы и заключенные контракты суд признал незаконными. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой. Кроме того, в Нижегородской райсуде находится уголовное дело в отношении предпринимателя о коммерческом подкупе.
Ранее сообщалось, что 9 лет колонии получил задержанный в Нижнем Новгороде иностранец.