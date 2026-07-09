Семью с ребёнком эвакуировали из тайги под Архангельском

В Приморском округе Архангельской области спасатели эвакуировали семью из трёх человек, оказавшуюся в труднодоступной местности после поломки вездехода. Мужчина, женщина и 6-летний ребёнок застряли в болотистой тайге примерно в 100 км от областного центра.
Сигнал о происшествии поступил спасателям вечером от самой семьи. Пострадавшие имели запас еды и топлива, что позволяло дождаться помощи. Наутро в район вылетел вертолёт Ми-8 с поисково-спасательной группой на борту.
Экипаж обнаружил людей при первом же облёте. С воздуха хорошо просматривались яркие пакеты, которые семья разложила на земле для привлечения внимания.
Посадка на заболоченный грунт была невозможна. Спасатели спустились без парашютов, затем с помощью лебёдки подняли на борт всех троих. Вертолёт удерживался в воздухе на протяжении всей операции.
Через 2 часа после вылета семью доставили в Архангельск. Осмотр показал, что медицинская помощь никому не требовалась.
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