Семью с ребёнком эвакуировали из тайги под Архангельском

В Приморском округе Архангельской области спасатели эвакуировали семью из трёх человек, оказавшуюся в труднодоступной местности после поломки вездехода. Мужчина, женщина и 6-летний ребёнок застряли в болотистой тайге примерно в 100 км от областного центра.