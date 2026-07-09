Сообщение о минировании больницы и санатория в Кисловодске оказалось фейком

Напомним, что информация минировании больницы в Кисловодске появилась сегодня. После получения сигнала на места незамедлительно выехали специалисты, включая кинологов со служебными собаками. При этом в разных городах России продолжают появляться аналогичных сведенья. Ранее в Санкт-Петербурге за несколько часов эвакуировали не менее дюжины поликлиник. Причина — сообщения о якобы минировании, поступившие в медучреждения.