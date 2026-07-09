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Сообщение о минировании больницы и санатория в Кисловодске оказалось фейком

Глава Кисловодска Евгений Моисеев заявил, что сообщение о минировании городской больницы и санатория МЧС оказалось ложным. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«В Кисловодске проверили информацию о возможном минировании городской больницы и санатория “МЧС”. Специалисты экстренных служб оперативно отработали поступившее сообщение и провели все необходимые мероприятия по проверке объектов», — написал он.

Моисеев поблагодарил сотрудников всех служб за слаженную работу и оперативное реагирование. По итогам проверки никаких опасных предметов обнаружено не было.

Напомним, что информация минировании больницы в Кисловодске появилась сегодня. После получения сигнала на места незамедлительно выехали специалисты, включая кинологов со служебными собаками. При этом в разных городах России продолжают появляться аналогичных сведенья. Ранее в Санкт-Петербурге за несколько часов эвакуировали не менее дюжины поликлиник. Причина — сообщения о якобы минировании, поступившие в медучреждения.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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