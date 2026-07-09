В белгородском Шебекине мужчина получил ранение головы при взрыве дрона ВСУ

Минувший день выдался неспокойным и для других районов области. В посёлке Маслова Пристань из-за взрыва дрона в воздухе пострадал легковой автомобиль — его корпус посекло осколками. А в селе Красный Октябрь целью FPV-дрона стал грузовик: в результате детонации повреждения получил полуприцеп транспортного средства.