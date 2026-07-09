В центре Петербурга собака съела закладку во время прогулки и потеряла сознание

В самом центре Санкт-Петербурга во время выгула собака проглотила подозрительный сверток, который оказался наркотической закладкой. К вечеру самочувствие питомца резко ухудшилось, он перестал двигаться и не реагировал на голос хозяйки. Об этом пишет Baza.