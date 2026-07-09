В центре Петербурга собака съела закладку во время прогулки и потеряла сознание

В самом центре Санкт-Петербурга во время выгула собака проглотила подозрительный сверток, который оказался наркотической закладкой. К вечеру самочувствие питомца резко ухудшилось, он перестал двигаться и не реагировал на голос хозяйки. Об этом пишет Baza.
По данным источника, происшествие случилось неподалеку от жилого комплекса. Хозяйка животного поначалу не придала значения тому, что собака подобрала что-то на земле. Однако спустя несколько часов пес ослаб настолько, что его пришлось срочно везти в ветеринарную клинику.
Ветврачи поставили животному капельницу, чтобы очистить организм от токсинов. После проведенной процедуры состояние собаки стабилизировалось, и ей стало значительно лучше. К счастью, угрозы для жизни питомца удалось избежать.
Ранее KP.RU рассказывал, как домашняя собака в течение двух месяцев питалась останками своего умершего хозяина, полностью съев мужчине ногу и лицо.