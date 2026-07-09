Авария на водоводе оставила без воды пять поселков Дзержинска

Сейчас на месте аварии круглосуточно работают пять специалистов, задействованы четыре единицы техники и специальное оборудование. Для жителей организован подвоз воды в поселки по установленному графику. Перед использованием воду рекомендуют обязательно кипятить. В АО «ДВК» заверили, что делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно быстрее, и принесли жителям извинения за доставленные неудобства.