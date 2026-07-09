Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто еще пострадал в ДТП с замгубернатором Курской области

Дорожная авария с участием первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика унесла жизнь несовершеннолетней пассажирки и оставила с травмами нескольких человек.

Дорожная авария с участием первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика унесла жизнь несовершеннолетней пассажирки и оставила с травмами нескольких человек. Среди пострадавших — двое сотрудников районной газеты, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Журналисты получили медицинскую помощь и отпущены на амбулаторное лечение. Всего травмы получили пять человек. Водитель Daewoo Nexia, выехавший на встречную полосу, находится в больнице. Его сестра, находившаяся в салоне, скончалась. Сам Чепик, ехавший в служебной машине, не пострадал.

Авария произошла во время рабочей поездки чиновника в Конышевский район. По факту ДТП проводится проверка, следователи устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. Семьям пострадавших окажут необходимую помощь. Расследование продолжается. Вопросы безопасности дорожного движения будут дополнительно рассмотрены властями.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше