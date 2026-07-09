Стало известно, кто еще пострадал в ДТП с замгубернатором Курской области

Дорожная авария с участием первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика унесла жизнь несовершеннолетней пассажирки и оставила с травмами нескольких человек. Среди пострадавших — двое сотрудников районной газеты, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Журналисты получили медицинскую помощь и отпущены на амбулаторное лечение. Всего травмы получили пять человек. Водитель Daewoo Nexia, выехавший на встречную полосу, находится в больнице. Его сестра, находившаяся в салоне, скончалась. Сам Чепик, ехавший в служебной машине, не пострадал.
Авария произошла во время рабочей поездки чиновника в Конышевский район. По факту ДТП проводится проверка, следователи устанавливают точные обстоятельства случившегося.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. Семьям пострадавших окажут необходимую помощь. Расследование продолжается. Вопросы безопасности дорожного движения будут дополнительно рассмотрены властями.