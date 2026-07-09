Стало известно, кто еще пострадал в ДТП с замгубернатором Курской области

Журналисты получили медицинскую помощь и отпущены на амбулаторное лечение. Всего травмы получили пять человек. Водитель Daewoo Nexia, выехавший на встречную полосу, находится в больнице. Его сестра, находившаяся в салоне, скончалась. Сам Чепик, ехавший в служебной машине, не пострадал.