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Слухи о попытке суицида убийцы 12-летней девочки в Ленобласти опровергла ФСИН

В пресс-службе ФСИН указали, что задержанный за убийство школьницы мужчина не пытался свести счёты с жизнью.

Источник: Комсомольская правда

Слухи о том, что задержанный за убийство школьницы в Ленобласти мужчина пытался покончить с собой в камере, не нашли подтверждения. Официальные представители ГУ ФСИН по региону в беседе с «КП-Петербург» назвали эту информацию ложной.

В ведомстве заявили, что сведения о попытке покончить с собой, распространившиеся в социальных сетях, не соответствуют реальной ситуации. Сотрудники СИЗО отрицают факт каких-либо чрезвычайных происшествий с данным обвиняемым.

Напомним, что мужчина был задержан по обвинению в жестоком преступлении против двенадцатилетней девочки. Ребенок ушел в лес за грибами на территории садоводческого товарищества в Тосненском районе и домой не вернулся, а тело нашли с явными следами насильственной смерти.

Позднее задержанный дал признательные показания и подробно описал следователям обстоятельства расправы. Также выяснилось, что злоумышленник попытался скрыться из региона, однако сотрудники правоохранительных органов оперативно перехватили его при попытке побега.