Слухи о попытке суицида убийцы 12-летней девочки в Ленобласти опровергла ФСИН

Слухи о том, что задержанный за убийство школьницы в Ленобласти мужчина пытался покончить с собой в камере, не нашли подтверждения. Официальные представители ГУ ФСИН по региону в беседе с «КП-Петербург» назвали эту информацию ложной.
В ведомстве заявили, что сведения о попытке покончить с собой, распространившиеся в социальных сетях, не соответствуют реальной ситуации. Сотрудники СИЗО отрицают факт каких-либо чрезвычайных происшествий с данным обвиняемым.
Напомним, что мужчина был задержан по обвинению в жестоком преступлении против двенадцатилетней девочки. Ребенок ушел в лес за грибами на территории садоводческого товарищества в Тосненском районе и домой не вернулся, а тело нашли с явными следами насильственной смерти.
Позднее задержанный дал признательные показания и подробно описал следователям обстоятельства расправы. Также выяснилось, что злоумышленник попытался скрыться из региона, однако сотрудники правоохранительных органов оперативно перехватили его при попытке побега.